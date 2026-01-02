البصرة.. اعتقال 17 شخصاً بعد حادثة تحرّش "الكورنيش" بليلة رأس السنة

شفق نيوز- البصرة

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الجمعة، اعتقال 17 شخصاً بعد حادثة التحرّش في كورنيش المحافظة بليلة رأس السنة.

وقال العيداني، في بيان صحفي، ورد وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تحركت فور وقوع الحادثة، وتمكنت بعد المتابعة والتحقيق من تحديد المتورطين وإلقاء القبض عليهم، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقهم وفقاً للقانون.

وأضاف ان الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي سلوك يمس الآداب العامة أو يخل بالأمن المجتمعي، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين، لا سيّما في الأماكن العامة التي تشهد تجمعات كبيرة خلال المناسبات.

وأشار محافظ البصرة إلى أن القوات الأمنية كثفت من انتشارها في المناطق الترفيهية وأماكن التجمعات، بهدف ضمان أمن العوائل والزائرين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وختم العيداني بالتأكيد على أن البصرة ستبقى مدينة آمنة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وكانت مجموعة من الشباب تحرّشت بفتيات أثناء تجمّع للاحتفال بليلة رأس السنة على كورنيش البصرة، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي.