البصرة.. اعتقال مشجع قتل آخر بمسدس عقب كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، باعتقال مشجع قام بقتل مشجع آخر بمسدس وسط المحافظة، وذلك في مشاجرة عقب نهاية مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية تمكنت اليوم، من اعتقال مشجع اقدم على الدخول في مشاجرة بعد انتهاء الكلاسيكو وقام بقتل أحد المشجعين كان ماراً قرب مكان اندلاع المشاجرة وسط البصرة".

ولفت المصدر إلى أن "الجاني استخدم سلاحاً نوع مسدس، بارتكاب جريمته"، مبيناً أن "المتوفى يبلغ من العمر 29 عاماً، وكان يعمل منتسباً في الحشد الشعبي".

وشهدت محافظة البصرة، يوم الأحد الماضي، مشاجرة بين مشجعي كرة القدم، عقب نهاية مباراة برشلونة وريال مدريد، المعروفة باسم الكلاسيكو، وتطورت المشاجرة لقيام أحد المشجعين بإطلاق النار من مسدسه على المشجعين الآخرين.