البصرة.. اعتداء مسلح على صيدلية والنقابة تطالب بحماية الكوادر

شفق نيوز- البصرة

شهدت منطقة الجمعيات في محافظة البصرة، يوم السبت، إطلاق النار باتجاه إحدى الصيدليات، ورغم أن الحادثة لم تسفر عن خسائر بشرية، لكنها شكلت تهديداً مباشراً للكوادر الصيدلانية، بحسب الجهات النقابية التي دعت إلى المطالبة بتوفير الحماية لتلك الكوادر لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت نقابة صيادلة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستنكر بأشد عبارات الإدانة والرفض الاعتداء الآثم الذي تعرضت له إحدى الصيدليات في منطقة الجمعيات، عبر إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص، في سلوك خطير يمثل اعتداءً على مؤسسة صيدلانية تقوم بتقديم خدماتها للمواطنين الكرام".

وأضاف البيان أن "استهداف الصيدليات والعاملين فيها يُعد اعتداءً صريحاً على الأمن الصحي للمجتمع، ويهدد سلامة الكوادر الصيدلانية التي تعمل بشكل متواصل لتقديم خدماتها للمواطنين"، موضحاً أن "حادث إطلاق النار الأخير يعكس خطورة التحديات الأمنية التي تواجه هذا القطاع، خصوصاً في المناطق السكنية التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات الطبية والصيدلانية اليومية".

وأكدت، أنه "نتابع مجريات التحقيق مع الجهات الأمنية المختصة، ونطالب بمحاسبة الجاني واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والحفاظ على سلامة العاملين في المهن الصحية، وندعو الجهات الحكومية المحلية والأمنية إلى ضرورة توفير الحماية لمقدمي الخدمة الطبية والصيدلانية، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة".