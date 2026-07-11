البصرة.. استنفار أمني قرب القنصلية الكويتية يسبق احتجاجات مرتقبة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، مساء السبت، بانتشار قوات أمنية حول مقر القنصلية الكويتية في المحافظة، عقب دعوات للتظاهر أمامها احتجاجاً على مقتل صياد عراقي على يد خفر السواحل الكويتي.

ودعت "جماهير البصرة"، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية، يوم غدٍ الأحد الموافق 12 تموز 2026، عند الساعة السادسة مساءً، أمام مبنى القنصلية الكويتية على كورنيش شط العرب، احتجاجاً على مقتل الصياد البصري نجم عبد الله خالد، والمطالبة بحماية الصيادين العراقيين. وأكد البيان ضرورة الالتزام بالطابع السلمي للوقفة لضمان إيصال رسالتها.

وأظهر تسجيل مصور ورد إلى وكالة شفق نيوز تحرك عجلات أمنية تقل جنوداً لتعزيز الحماية حول مقر القنصلية، استعداداً لتظاهرة مقررة يوم غد الأحد أمام المبنى.

وفي السياق، قال النائب عن محافظة البصرة محمد أبو العيس، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الاعتداءات الكويتية تجاه العراق تكررت في الآونة الأخيرة، من دون أن يصدر أي موقف حقيقي من الحكومة العراقية".

وأضاف أن "رد الحكومة العراقية يجب أن يكون منسجماً مع حجم الاعتداء، وبخلاف ذلك سيكون للعشائر موقف حقيقي تجاه حادثة الصيادين".

وطالب أبو العيس بـ"مغادرة القنصل الكويتي في البصرة"، معلناً أن "مجلس النواب سيستجوب قائد القوة البحرية العراقية لمعرفة أسباب عدم اتخاذ أي إجراء بعد الحادثة".

وكان رئيس كتلة "الأساس" النيابية، النائب علاء الحيدري، قد اتهم في وقت سابق اليوم السلطات الكويتية بقتل صياد عراقي واحتجاز آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الحادثة.

كما طالبت جمعية الصيادين في الفاو بمحافظة البصرة الحكومة العراقية بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصياد "نجم عبد الله خالد"، مؤكدة أن الحادثة تستوجب موقفاً رسمياً يحفظ حقوق الصيادين العراقيين وينصف عائلة الضحية.

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الخميس الماضي، بوصول الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي، مبيناً أن جثة الصياد نجم عبد الله خالد وصلت برفقة الصياد المصاب بطلق ناري في الرأس ثائر محمد سلمان، إضافة إلى الصيادين المفرج عنهم حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد.

وأشار المصدر إلى أن الصيادين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل خفر السواحل الكويتي أثناء وجودهم على متن الزورق العراقي الذي يحمل الرقم (IFB166).

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الكويت، الأربعاء الماضي، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح.