البصرة.. استقدام مستثمر "سوق عصري" بتهمة التشهير بالمحافظ

شفق نيوز- البصرة

أظهرت وثيقة قضائية، صدور أمر استقدام بحق أحد المستثمرين في سوق عصري بمحافظة البصرة، على خلفية تصريحات أطلقها ضد رئيس الحكومة المحلية اسعد العيداني، وُصفت بأنها تشهيرية، عقب خروجه في تظاهرة احتجاجية أمام السوق.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، والصادرة عن رئاسة محكمة استئناف البصرة، محكمة تحقيق قضايا النشر والإعلام، فإن المواطن عبد الستار غلام عبد الحسن، المقيم في قضاء شط العرب، مُلزم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، بناءً على قرار صدر بتاريخ 20 تموز/يوليو 2025.

وجاء في الوثيقة أن الاستقدام جرى "للتحقيق فيما نُسب إليه بخصوص جريمة القذف والتشهير بحق المشتكي محافظ البصرة، إضافة لوظيفته، من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك وفق أحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي.

يُذكر أن المستثمر كان قد ظهر في مقاطع مصورة خلال تظاهرة نُظمت أمام السوق العصري، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن ما وصفه بتعرضه للتهديد، موجهاً اتهامات مباشرة إلى محافظ البصرة.