البصرة.. استجواب مسؤول محلي وتريث بإعفاء آخر

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، يوم الخميس، عن أبرز القرارات المتخذة في جلسة مجلس المحافظة الأخيرة.

وذكر الفريجي، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة قرر التريث بإعفاء مدير عام صحة البصرة الحالي، لحين ورود الشروط المطلوبة في اختيار البديل عنه من وزارة الصحة، بحسب توصيات مجلس الوزراء مؤخراً والواردة إلى مجالس المحافظات كافة".

وأضاف، أن "المجلس صوت على قرار استجواب قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، على خلفية كثرة الدعاوى القضائية المقامة ضده في المحاكم"، لافتاً إلى أن "استجواب ماهر، يأتي بعدما أكملت اللجنة المشكلة بحقه داخل المجلس أعمالها، وتسليم نتائجها لرئاسة المجلس".