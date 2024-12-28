البصرة.. اختتام فعاليات "مهرجان الفيحاء" الخامس بعد تقديم مشاركات فنية متنوعة

شفق نيوز/ اختتم في محافظة البصرة، يوم السبت، فعاليات مهرجان الفيحاء الثقافي الخامس التي استمرت ثلاثة أيام وبمشاركة 70 فناناً من جميع المحافظات العراقية، وكان المهرجان برعاية نقابة الفنانين.

وقال رئيس نقابة الفنانين فرع البصرة، فتحي شداد، لوكالة شفق نيوز، إن "70 فناناً من مختلف المحافظات العراقية، شاركوا في المهرجان وقدموا مشاركات فنية متنوعة ضمَّت الفنون الموسيقية التشكيلة والرسم والخزف وغيرها".

وتابع شداد، إن "النقابة فتحت أبوابها لاستضافة جميع المهرجانات الثقافية من أجل تبادل الثقافات والخبرات من مختلف الأعمال الفنية، سيما الخاصة بمحافظة البصرة كونها غنية بالفنون ومتأصلة بهذا المجال على مدى تاريخها".