البصرة.. احتجاجات مساندة للناصرية وللمطالبة بإقالة العيداني

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، لإعلان تأييدهم للتظاهرات في الناصرية وقدموا في ذات الوقت عدداً من المطالب.

وقال الناشط، عمار الحلفي لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرة انطلقت في محافظة البصرة، لمساندة ذي قار في محنتها الحالية، فضلا عن التأكيد على تنفيذ مطالب متظاهرو تشرين في البصرة".

وأضاف، أن "أبرز المطالب تتخلص بمحاكمة عصابة الموت بحضور عوائل الشهداء، والكشف عن هوياتهم وهويات قتلة متظاهرو تشرين، فضلا عن إعادة النظر بقانون الأحزاب، والتأكيد على إقالة محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجات واسعة خلال الاسبوع الماضي تطورت الى صدامات دامية بين المحتجين والقوات الأمنية، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.