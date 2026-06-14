البصرة.. احتجاجات في الدير لإلغاء برمجة الكهرباء وتعيين قائممقام أصيل

شفق نيوز- البصرة

شهد قضاء الدير شمالي محافظة البصرة، يوم الأحد، وقفة احتجاجية طالب المشاركون فيها بإلغاء برمجة الكهرباء وإعادة النظر بآليات احتساب أجور الجباية، في ظل تصاعد الاستياء من تراجع ساعات التجهيز في المحافظة.

وقال قائد الحراك الشعبي في القضاء مثنى الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن أهالي الدير يطالبون بإلغاء برمجة الكهرباء، مشيراً إلى أن البنى التحتية الخاصة بقطاع الطاقة أُنشئت من موارد المحافظة، فضلاً عن ضرورة مراجعة آليات احتساب الجباية بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المحتجين دعوا أيضاً إلى إنهاء إدارة منصب قائممقام القضاء بالوكالة المستمرة منذ نحو عامين، والإسراع بتعيين قائممقام أصيل، إلى جانب تفعيل مكتب التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب بعيداً عن المحسوبية والنفوذ.

وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه البصرة تطبيق نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية لأول مرة منذ سنوات، بعد تراجع الإنتاج ونقص إمدادات الغاز، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء الشعبي في عدد من مناطق المحافظة.

وكانت وزارة الكهرباء قد أكدت، أمس السبت، أن حصة البصرة من الطاقة تُوزع وفق النسب المعتمدة من اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، بما يضمن العدالة في التجهيز واستقرار المنظومة الكهربائية، فيما أشارت تقارير سابقة إلى انخفاض إنتاج المحافظة إلى نحو 3150 ميغاواط مقابل حاجة تتجاوز 5500 ميغاواط خلال موسم الصيف الحالي.