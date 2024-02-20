البريد العراقي يوقع عقداً مع الخطوط الجوية التركية لتعزيز الخدمات البريدية والتجارة الالكترونية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، إبرام عقد اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية التركية في العراق، وفيما بينت أن إبرام العقد سيعمل على تفعيل الخدمات البريدية السريعة والتجارة الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الشركة العامة للبريد والتوفير أبرمت عقد اتفاق شراكة مع المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية في العراق".

وأضاف البيان أن "هذا الاتفاق يأتي بهدف فتح آفاق التعاون المشترك ما بين الجانبين في مجال نقل وتسفير البعائث البريدية العراقية بصورة مباشرة من مطارات العراق الى تركيا من خلال الخطوط الجوية التركية والى مختلف دول العالم، فضلاً عن توسيع شبكة النقل الجوي لتصل الى (344) وجهة حول العالم وبواقع رحلتين يومياً وبشعار الدقة والامان".

كما سيتيح إبرام العقد على تفعيل الخدمات البريدية السريعة والتجارة الإلكترونية لاسيما لتقديم أجود الخدمات للزبائن عن طريق البريد العراقي، وفق البيان.