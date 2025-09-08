البريد العراقي يوضح امتيازات منصة "تسهيل" ويدعو الوزارات لاعتمادها

شفق نيوز- بغداد

كشفت دائرة البريد العراقي، يوم الاثنين، عن الامتيازات التي تقدمها منصة "تسهيل" التي استحدثتها وزارة الاتصالات، فيما دعت الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الاستفادة من هذه المميزات.

وقالت المديرة العامة للدائرة، زينب عبد الصاحب، لوكالة شفق نيوز، إن "منصة (تسهيل) التي أطلقتها اليوم وزارة الاتصالات، عراقية بامتياز ومستثمرها عراقي وليس أجنبي، ونحن احتجنا المستثمر للدعم المالي وتوفير التقنيات اللازمة، وجميع العاملين في المنصة عراقيون وليس أجانب".

وبينت أن "جميع الوثائق الواردة من المواطنين مؤمنة بشكل تام من ناحية النظام والمنصة، ولا استخدام لسيفر خارجي ولا شي آخر".

وأكدت أن "وزارات الداخلية والخارجية والتربية والصناعة وبعض الجامعات في وزارة التعليم العالي اشتركت في منصة (تسهيل)، ولهذا ندعو الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة إلى الاشتراك في المنصة لتسهيل إجراءات المواطنين".

وبينت عبد الصاحب، أن "المنصة تسهل الإجراءات للموظفين والمتقاعدين والمدنيين وشرائح المجتمع كافة لطلب الوثائق والتأييدات بشكل الإلكتروني ويجب الحصول عليها عبر المنصة والبريد مقابل أجور رمزية".

فيما أوضحت مدير البريد، أن "هناك 275 مكتباً بريدياً في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كوردستان".