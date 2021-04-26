البرلمان يوصي بفك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها للوزارتين

شفق نيوز/ أوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، يوم الاثنين، بإعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها الى وزارتي الصحة والتربية.

وشدد الكعبي خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، على "إلزام وزارة المالية بتوجيه التحصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم المحافظات وعدم التحجج بأعذار غير مقبولة".

وعقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا، لإعداد تقرير بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.