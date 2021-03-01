البرلمان يطرح توصيات للحكومة بمواجهة كورونا ويعلن دعماً لمقررات "اللجنة العليا"

شفق نيوز/ قدمت خلية الازمة النيابية، يوم الاثنين، عدداً من التوصيات للحكومة العراقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفيما أعلنت دعمها لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، دعت الحكومة إلى مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي.

جاء ذلك خلال ترؤس النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي اجتماعا موسعا للخلية بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة ومقرر الخلية، وعدد من النواب لبحث اخر التطورات فيما يخص جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمنع تفشي السلالة الجديدة والوقوف على اسباب تأخر وصول اللقاحات، بحسب بيان لمكتب الكعبي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الكعبي وفقا للبيان أن "وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية تضامنية مشتركة تشمل كل الجهات العليــا في البلاد ، مبدياً "سعي مجلس النواب لتشريع قانون مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل لكل فئات المجتمع".

ودعا الحكومة الى "وجوب مراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة والمتعففة وذوي الدخل المحدود عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي".

وانتهى الاجتماع وفقا للبيان بـ"عدد من التوصيات منها دعوة وزارة المالية للإسراع بتوفير السيولة المالية اللازمة والكافية الى وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات ، واتخاذ الاجراءات ذات الصلة من قبل مجلس النواب عبر تشريع القوانين والقرارات التي تخدم صحة المواطن ، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية في التنسيق اللازم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد مع الشركات المنتجة وتسهيل وصولها الى داخل البلد".

كما اوصت الخلية بـ"دعم مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة لمواجهة الوباء خاصة المتعلقة منها بالحظر الكلي او الجزئي ، ومراعاة في هذا الشأن بتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن خلال الظرف الراهن ، اضافة الى استمرار الدراسة الالكترونية وجعل الامتحانات النهائية حضورية خصوصا للدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري".

كما شدد الاجتماع على "الاسراع بشراء اللقاحات المقرّة عالمياً وضمان وصولها و توزيعها بالشكل العادل لكافة ابناء الشعب العراقي ، فيما جرى التركيز على ضرورة تفعيل الدور الاعلامي لوزارة الصحة وتوضيح كل تفاصيل اللقاح وتطور الوضع الوبائي لفايروس كورونا".