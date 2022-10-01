دعوات بفتح تحقيق بانهيار البناية في بغداد .. ومهندس يكشف: حذرت قبل 10 سنوات

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب ماجد شنكالي، يوم السبت، الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة البرلمانية.

وقال شنكالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما حصل اليوم من حادث انهيار بناية تم انشاءها بالطرق الحديثة واستغلالها كمختبر وطني للتحليلات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بالتعاون بين هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة الصحة يمثل كارثة كبيرة وتثير العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت الى هذا الحادث"، متسائلاً "هل هناك أياد خفية أو دوافع مقصودة لما حصل سواء من جانب الفساد خلال مراحل الانشاء أو ما تبعها إلى يوم الحادث".

وأضاف أن "الحادث تسبب بحصول خسائر بشرية والأعمال ما زالت مستمرة للبحث عن الاخرين تحت الركام"، مشددا على ضرورة ألّا "يمر هذا الأمر مرور الكرام".

وطالب شنكالي، بـ"تشكيل لجنة تحقيق حكومية موسعة وعاجلة بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة النيابية لضمان شفافية التحقيق وعدم حصول أي تسويف أو تلاعب في مراحل التحقيق".

وأكد أهمية "محاسبة جميع المتورطين في هذا الحادث بعيدا عن المجاملات او التسويف، مع التأكيد على تدقيق جميع المشاريع التي تم انشاؤها حالياً بنفس شاكلة إنشاء البناية المنهارة كإجراء استباقي لضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة على المدى القصير أو البعيد".

تتمة..