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البرلمان يضيّف مسؤولين في وزارة التربية بشأن موازنة 2023

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-19T12:04:10+0000
البرلمان يضيّف مسؤولين في وزارة التربية بشأن موازنة 2023

شفق نيوز / أعلنت لجنة التربية النيابية، يوم السبت، عزمها استضافة عدد من المديرين العموميين في وزارة التربية، لمناقشة احتياجات الوزارة، وتخصيصاتها المالية في قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

وقال عضو اللجنة، جواد الغزالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجنة فرعية في اللجنة تعمل على تقصي استحقاقات مديريات التربية في المحافظات ومعرفة احتياجاتها للتخصص المالي".

وأضاف الغزالي، أن "قطاع التربية يحتاج إلى تخصيص مالي كبير في الموازنة العامة يضاعف التخصيص السابق 1.7% من المبلغ الإجمالي للموازنة 2021".

وأشار إلى أن "زيادة التخصيص المالي لوزارة التربية، سيساعد في إعادة بناء المدارس وتوفير الأثاث وطباعة المناهج الدراسية وتوفيرها الطلاب".

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