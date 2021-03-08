البرلمان العراقي يصوت على قانون لقاحات كورونا

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الاثنين، على إقرار قانون ينظم توفير واستخدام لقاحات فيرس كورونا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالموافقة على إقرار قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الصحة العراقية وصول أول دفعة من جرعات لقاح كورونا، بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، قدمتها بكين كهدية لبغداد.

وإلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك و2 مليون لقاح من سينوفارم.

ويسري حظر تجوال جزئي في البلاد لغاية 22 آذار/مارس الجاري ضمن قيود أخرى للحد من تفشي كورونا بينها تعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق والمساجد والمتنزهات وأماكن عامة أخرى.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.