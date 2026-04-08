البرلمان يشكل فريقاً لمتابعة أضرار تلوث نهر ديالى ومعالجة مياه بسماية

وجّهت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الأربعاء، بتشكيل فريق لمتابعة الأضرار البيئية وتعويض المزارعين ومربي الثروة السمكية في حوض دجلة نتيجة التلوث الحاصل في مياه نهر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة فالح الخزعلي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة والمياه النيابية وجّهت بتشكيل لجنة لمتابعة الأضرار التي حدثت على مستوى الواقع البيئي وتعويض المزارعين ومربي الثروة السمكية في حوض دجلة".

وأضاف أن "وفرة المياه في نهر ديالى تسببت بارتفاع الرواسب والمخلفات في المجاري، ما أثّر على الأحواض والمزارع في المنطقة ومياه الشرب في مجمع بسماية السكني".

وأوضح أن "وفداً من اللجنة زار قبل ثلاثة أيام وزارة الموارد المائية، وصدر توجيه بزيادة الإطلاقات المائية من حمرين على نهر ديالى وسدة سامراء لدفع الرواسب والمخلفات من النهر ومعالجة مياه الشرب في مجمع بسماية السكني".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم معالجة الرواسب والمخلفات الموجودة في نهر ديالى، ومعالجة المياه الصالحة للشرب في منطقة المدائن ومجمع بسماية السكني".

وكان العشرات من أهالي مدينة بسماية جنوب شرقي بغداد قد تظاهروا، الثلاثاء، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه لعدة أيام، مؤكدين أن التجهيز اقتصر على ساعات محدودة قبل أن يتوقف بالكامل، ما أثّر على حياتهم اليومية.

وطالب المحتجون بتدخل حكومي عاجل، فيما أعلنت الجهات المعنية تقنين الضخ مؤقتاً بسبب التلوث في النهر المغذي للمدينة، مع إطلاق حملات لنقل مياه الشرب عبر الصهاريج.