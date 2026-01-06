البرلمان يسأل العلاق ومديري المصارف عن "الدولار والسيولة والقروض"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب سيستضيف خلال الأسبوع المقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الدولار وأزمة السيولة المالية التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة ابرزها "القروض".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الاستضافة ستشمل أيضاً مديري المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، لمناقشة أزمة السيولة المالية، وانخفاض موجودات المصرفين، والتساؤلات المتعلقة بمصير الأموال والتخصيصات المالية، فضلاً عن عدم وجود خطة ائتمانية واضحة.

وأشار إلى أن من بين الملفات المطروحة للنقاش قيام مصرف الرافدين بمنح موافقات خاصة للسلف والقروض بمبالغ مالية كبيرة، تمت على أساس المحسوبية والمنسوبية، إضافة إلى تسجيل مخالفات إدارية كبيرة داخل المصرف.

وأضاف المصدر أن جلسة الاستضافة ستتطرق كذلك إلى ملف تأسيس مصرف الرافدين الأول، وغياب الإفصاح عن تفاصيل وآليات إنشائه، والتساؤلات بشأن ما إذا كان يمثل بداية لخصخصة المصرف وتحويله إلى القطاع الخاص أو إشراك مستثمرين فيه، إضافة إلى العقود التي وقعها المصرف مع شركات، وقانونية توقيع تلك العقود.

وبين أن الاستضافة ستناقش أيضاً آلية بيع الدولار للمسافرين عبر مصرف الرافدين، والتي تعتمد على الحجز الإلكتروني قبل أيام من موعد السفر، وهي آلية وُصفت بالمعقدة مقارنة بالمصارف الأخرى وشركات الصيرفة التي تعتمد البيع المباشر، فضلاً عن ملفات أخرى سيتم بحثها.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي قد أعلن في وقت سابق أن البرلمان سيستضيف خلال الأسبوع المقبل عدداً من المسؤولين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس الخدمة الاتحادي ومجالس المحافظات، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس مؤسسة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد، ضمن إطار الدور الرقابي للمجلس.