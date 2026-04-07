البرلمان يستكمل التصويت على أعضاء اللجان النيابية غداً

شفق نيوز- بغداد

يعقد مجلس النواب العراقي، يوم غد الأربعاء، جلسة اعتيادية لاستكمال التصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة.

ويضم جدول الأعمال الذي اطلعت عليه شفق نيوز، على فقرتين أخريين، هما القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني، والقراءة الأولى لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، يوم أمس الاثنين، على تشكيل ثلاث لجان نيابية، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الأربعاء.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن البرلمان صوّت في جلسته التي عقدت اليوم، على أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة، ولجنة الكهرباء والطاقة، إضافة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

وجاءت أسماء لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة على النحو التالي: إحسان تعبان، عبد الهادي الحسناوي، فالح الخزعلي، محسن المندلاوي، باريز إسماعيل، أحلام رمضان، وأزهار حميد السدران.

بينما كانت أسماء لجنة الكهرباء والطاقة كل من: رحيمة حسن، عبد المنعم فارس، حسن محمد الأسدي، سعد شاكر عزيز، زهراء لقمان، رياض عداي عبود، وفاء حسين سلمان، أحمد رشيد السلماني، فلاح سعيد جرمط، وليد خالد الدراجي، هند العباسي، نور الجحيشي، آلاء سلمان، وسروه قادر.

في حين تكونت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين من: حسين البطاط، أحمد الموسوي، حبيب الحلاوي، ثابت العباسي، كوا ميرو خالد، وبراكو شيركو فاتح.