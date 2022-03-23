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البرلمان يستضيف وزير التعليم لمناقشة "شكاوى" ضده

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-23T10:10:11+0000
البرلمان يستضيف وزير التعليم لمناقشة "شكاوى" ضده

شفق نيوز / استضاف مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من قبل موظفين وطلبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد النواب الحاضرين في الاستضافة تجاوز 50 نائباً من كتل سياسية مختلفة، موضحاً أن نائب رئيس المجلس حاكم الزاملي، قام بتغيير مكان استضافة الوزير من القاعة الدستورية إلى القاعة الكبرى التي تعقد فيها الجلسات.

وأضاف أن تغيير مكان الاستضافة، جاء بسبب كثرة النواب الحاضرين في الاجتماع، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الطلبة المتظاهرين، مبيناً أن استضافة الوزير، شهدت مناقشة موضوع توسعة المقاعد الدراسية للدراسات العليا، وإجراء دور ثالث لطلبة المراحل البكالوريوس والدراسات العليا.

وعلمت الوكالة، أن الاستضافة ستشهد أيضاً مناقشة واقع الطلبة العراقيين في الخارج، ومعاناتهم والمشكلات التي يواجهونها من قبل الجامعات ومعادلة شهاداتهم الدراسية.

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