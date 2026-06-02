البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، عن توجه نيابي لإجراء تعديلات على قانون المرور، تشمل مراجعة الغرامات المالية وتخفيف بعض الإجراءات، مع تأكيد عدم إمكانية إلغاء الغرامات السابقة.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب أنهى في الفترة الماضية القراءة الأولى لتعديل قانون المرور، وبعد العطلة التشريعية سنبدأ بالقراءة الثانية للقانون".

وأضاف أن "هناك توجيهاً لتعديل مواد قانون المرور، وخصوصاً الغرامات المرورية، من خلال إعادة النظر بمبالغ الغرامات المالية التي أصبحت مجحفة بحق المواطنين، لكن دون أن يتضمن ذلك إلغاء الغرامات المرورية".

وأوضح أن "هناك العديد من المقترحات ضمن تعديل القانون، من بينها تقليل قيمة المخالفات المرورية، وتمديد فترة السماح للمواطن لتسديد نصف قيمة المخالفة، إضافة إلى توجه لإلغاء نظام مضاعفة المخالفات المرورية".

وأكد الخفاجي أن "مجلس النواب لا يمتلك أي صلاحية لإلغاء المخالفات المرورية السابقة، وأن تعديل القانون لا يسري بأثر رجعي".

وفي وقت سابق، بين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن التعديلات المرتقبة ستشمل إعادة النظر بالغرامات المرورية، وإلغاء مضاعفتها، إلى جانب مقترحات بتوسيع مدة تخفيض الغرامة إلى 50% لفترة أطول، فضلاً عن تعديلات تتعلق بإجازة السوق وبيع وشراء المركبات، مشيراً إلى وجود أكثر من 8 ملايين سيارة في العراق ما يستدعي تحديث التشريع.

وأنهى مجلس النواب في الرابع من أيار الماضي، القراءة الأولى لمقترح القانون الذي يتضمن فقرة واحدة تخص "تظليل السيارات".

وجاء في نص القانون ما يلي: المادة (1): يُلغى نص الفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (25) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 ويحل محله ما يأتي: "قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر، وتحجز لحين رفع التظليل والستائر ما لم يكن التظليل والستائر بموافقة وزارة الداخلية مقابل أجور على وفق ضوابط تصدر عن وزير الداخلية".