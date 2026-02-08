البرلمان يدعو الحكومة لوقف العمل بالتعرفة الجمركية لـ90 يوما

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الأحد، الحكومة لوقف العمل بالتعرفة الجمركية لمدة 90 يومياً.

وطالب الحلبوسي، عبر كتاب موجه للحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 لمدة 90 يوماً لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية، إضافة إلى اعتماد نسبة 5% لبعض المواد المشمولة بالقرار.

كما أشار إلى تخفيض الرسم الجمركي على السيارات "الهايبرد" من 15% إلى 5%، دعماً للبيئة وترشيد استهلاك الوقود.

وتظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، صباح اليوم الأحد، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.

ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.

وتغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.