البرلمان يدرج الدخول الشامل لطلبة "البكالوريا" على جدول أعماله

شفق نيوز- بغداد

نشر مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة، جدول أعمال جلسته ليوم الأحد المقبل، حيث أدرج الدخول الشامل لطلبة "البكالوريا" على جدول أعماله.

وفي وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، تضمن جدول أعمال الجلسة رقم (22) يوم الأحد 3/ أيار/مايو الحالي، اولاً: مناقشة قانون التربية، ثانياً التصويت على الدخول الشامل "لطلبة المراحل المنتهية (البكالوريا)".

وكانت عضو لجنة التربية النيابية شيماء الفتلاوي، قد كشفت قبل أسابيع، عن تحرك نيابي "ضاغط" على وزارة التربية العراقية، لاتخاذ قرار الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية في مدارس البلاد.

وقالت الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التربية النيابية ستستضيف المسؤولين في وزارة التربية، لاتخاذ قرارات بما ينسجم ويلائم الوضع الحالي ويناسب جميع الطلبة".

وبينت عضو لجنة التربية النيابية، أن "هناك تحركاً من قبل أعضاء لجنة التربية النيابية، باتجاه وزارة التربية، لاتخاذ قرار بالدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية في العراق".

ويشكو بعض الطلبة في الصف السادس الإعدادي، والثالث المتوسط، من تلكؤ العملية الدراسية وعدم اكمال المناهج المقررة، وذلك نتيجة كثرة العطل "الطارئة" التي فرضتها الأوضاع الراهنة في البلاد.