البرلمان يدخل على خط "مشاجرة المنصور": عناصر الأمن اعتدوا على مواطن

شفق نيوز- بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الجربا، يوم الاثنين، وزير الداخلية بالتدخل العاجل بشأن حادثة اعتداء من قبل منتسب في شرطة المرور ومفرزة من النجدة على أحد المواطنين في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال الجربا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تابع ما جرى تداوله من مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء من قبل أحد منتسبي شرطة المرور ومفرزة من النجدة على مواطن في ناحية المنصور، بأسلوب يتسم بالعنف ويخالف القانون والأصول المهنية، على حد قوله.

وأضاف أن الحادثة صُوّرت بالصدفة من قبل أحد المواطنين، قبل أن يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن استغرابه من بيان قيادة شرطة الكرخ الذي صدر خلال وقت قياسي، وحمّل المواطن مسؤولية الاعتداء دون إجراء تحقيق أصولي أو الاستماع إلى جميع الأطراف.

وتابع الجربا: "لولا نشر الفيديو لكان المواطن قد أُدرج فعلياً بوصفه المعتدي وفق رواية أحادية"، مبيناً أن "تكرار مثل هذه الحوادث يضعف ثقة المواطنين بالإجراءات الأمنية ويستدعي وقفة جادة".

كما طالب النائب، بحسب البيان، وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، وفتح تحقيقات شفافة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية المواطنين وصون هيبة القانون ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بسمعة المؤسسة الأمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة المشاجرة التي وقعت أمس بين أحد منتسبي المرور وسائق مركبة مدنية، ترافقت مع عملية إلقاء قبض نفذتها عناصر من شرطة النجدة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وكانت قيادة شرطة بغداد / الكرخ قد أعلنت، أمس الأحد 26 أبريل / نيسان 2026، إلقاء القبض على متهم قالت إنه اعتدى على رجل مرور ومفرزة أمنية في منطقة المنصور.

إلا أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جانباً آخر من الحادثة، بينها دخول منتسب المرور إلى داخل مركبة المواطن والاعتداء عليه، فضلاً عن مشاهد لعملية ضرب مبرح أثناء تنفيذ الاعتقال.