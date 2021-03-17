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البرلمان يتحرك لمناقشة موعد الامتحانات "المفاجئ"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T09:57:21+0000
البرلمان يتحرك لمناقشة موعد الامتحانات "المفاجئ"

شفق نيوز/ رأى النائب عن كتلة الفتح النيابية فاضل الفتلاوي، الاربعاء، أن تحديد موعد "مفاجئ" لامتحانات نصف السنة غير مناسب للوضع الوبائي لجائحة كورونا، مشيرا الى أن مجلس النواب سيناقش قرار وزارة التربية.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "قرار وزارة التربية بتحديد موعد امتحانات نصف السنة للطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بوقت واحد مفاجئ للجميع وغير مناسب للوضع الوبائي لجائحة كورونا".

وأضاف أنه "كان يفترض من وزارة التربية أن تحدد مطلع شهر نيسان موعدا لإجراء الامتحانات أو قبل عشرة أيام من الموعد المحدد، وليس 72 ساعة كما حدث حاليا".

وتابع الفتلاوي، أن "مجلس النواب سيناقش الموعد المفاجئ من قبل وزارة التربية لإجراء امتحانات نصف السنة، وأيضا على أن تكون درجة امتحانات نصف السنة نهائية للطلاب بسبب تعطيل الدوام بالمدارس والواقع الصحي والاقتصادي بالبلاد بسبب جائحة كورونا".

وكانت وزارة التربية حددت مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي ان الوزارة حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات ، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق  الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي ، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات.

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