البرلمان يتجه لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تلوث دجلة والفرات

شفق نيوز- بغداد

يعتزم مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف التلوث المتفاقم في نهري دجلة والفرات، وسط تحذيرات من تداعياته على الصحة العامة والبيئة والثروة المائية.

ونقل مرصد "العراق الأخضر" عن رئيس السن في لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة النيابية، بايز إسماعيل، قوله إن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي لبحث مستويات التلوث التي تشهدها الأنهار، والتي بدأت تؤثر سلباً على المواطنين والأحياء المائية والمزروعات.

وأوضح إسماعيل أن اللجنة ستطلب من هيئة رئاسة البرلمان عقد جلسة استثنائية بحضور مسؤولي وزارة البيئة والوزارات المعنية، لمناقشة أسباب تفاقم التلوث خلال الفترة الأخيرة، والوقوف على الحلول والإجراءات الكفيلة بالحد منه تدريجياً.

وأكد أن اللجنة ستتعامل مع الملف بجدية، معتبراً أن تلوث نهري دجلة والفرات بات يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه العراق، في ظل التقارير التي تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الملوثات المطروحة في النهرين، وما يرافق ذلك من تشويه للبيئة النهرية وازدياد المخاطر الصحية على المواطنين.