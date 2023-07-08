البرلمان على خط "كارثة إنسانية" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم السبت، أن المحافظات الجنوبية تعاني من "كارثة إنسانية" جرّاء قلّة المياه، وبينما دعت إلى وضع خطط استراتيجية لإنقاذها، أكدت أن الجفاف في حال عدم معالجته سيؤثر على كل قطاعات البلاد المختلفة.

وقالت رئيسة اللجنة، زوزان علي صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "التغيرات المناخية مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، وقلّة الواردات المائية من قبل دول الجوار، كان لها تأثير كبير على القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية".

وأضافت صالح، أن "هذا التأثير ظهر في المحافظات الجنوبية كـ(النجف وميسان والبصرة وذي قار)، وعلى الحياة المجتمعية في هذه المناطق الذين يعتاش الكثير منهم على الزراعة أو تربية المواشي أو صيد الأسماك".

وأوضحت أن "الجفاف تسبب بخسارة اقتصادية ومادية لقاطني هذه المناطق، ما دفعهم إلى الهجرة والنزوح إلى مناطق أخرى تؤمّن حياتهم ومستقبلهم، وبذلك أثّر الجفاف على التوازن الاقتصادي والمادي والأمني والمجتمعي في تلك المحافظات".

وعن دور لجنة الزراعة والمياه، بيّنت النائبة، أن "اللجنة أجرت جولة ميدانية في الكثير من المحافظات منها ذي قار والبصرة، ووجدت وضعاً إنسانياً كارثياً فيها، إذ وصل الأمر إلى عدم توفير أبسط حقوقهم، وهو مياه الشرب".

وتابعت: "كما تتابع لجنة الزراعة عن قرب ملف أزمة المياه والجفاف الحسّاس، وتم تخصيص 75 مليار دينار لمحافظتي ذي قار (50 مليار دينار) وميسان (25 مليار دينار)، لإنعاش الأهوار فيهما".

وزادت صالح بالقول: "ستكون هناك إجراءات أخرى من قبل لجنة الزراعة لإنقاذ الوضع، الذي في حال عدم معالجته فإنه سيؤثر على المنطقة ككل (اقتصادياً وصناعياً وتجارياً واجتماعياً)، وعلى كل القطاعات الموجودة في البلاد".

وشددت على ضرورة تعاون المؤسسات المعنية من حكومة وبرلمان لـ"إيجاد حلول ووضع خطط استراتيجية وقرارات وقوانين تحمي حقوق المواطن وتوفّر الحصص المائية للمحافظات بشكل عادل".

ولطالما حذر مختصون في مجال المياه، من كارثة إنسانية يتعرّض لها العراق خلال موسم الصيف الحالي، نتيجة النقص الحاد في هطول الأمطار طيلة فصل الشتاء الماضي داخل الأراضي التركية، ما أثر سلباً على معدلات تدفق الأنهار خاصة في ولاياتها الجنوبية.

وتعرض نهرا دجلة والفرات في محافظتي ميسان وذي قار جنوبي العراق، إلى جفاف غير مسبوق رغم عدم حلول فصل الربيع فضلاً عن الصيف.

وكان قائممقام قضاء الجبايش ضمن محافظة ذي قار، كفاح شناوة، قد أكد الخميس الماضي، أن القضاء يعاني من وضع مائي "سيء للغاية"، وأن العائلات بدأت بالنزوح نحو محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.