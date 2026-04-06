البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بتخصيص أراضٍ لعوائل ضحايا القصف الأميركي (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أفادت النائبة عن كتلة بدر النيابية نور عادل، يوم الاثنين، بأن مجلس النواب صوّت على قرار يُلزم الحكومة بتخصيص قطع أراضٍ لعوائل ضحايا "العدوان الأميركي الإسرائيلي" على المقرات والأراضي العراقية.

وقالت عادل، لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء "بناءً على طلب مقدم من كتلة بدر النيابية، ويتضمن تخصيص قطع أراضٍ ضمن البلدية والمجمعات السكنية لعوائل الشهداء".

وأضافت أن القرار يُلزم أمانة بغداد والحكومة بـ"إنصاف وتعويض شهداء العدوان الأميركي الإسرائيلي في العراق"، من منتسبي وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي ووزارة الداخلية والبيشمركة وجهاز المخابرات الوطني، إضافة إلى باقي الوزارات والمؤسسات والمدنيين.

وبحسب وثيقة مرفقة، فإن الطلب المقدم إلى رئاسة مجلس النواب تضمن إدراج القرار ضمن جدول الأعمال للتصويت عليه، بهدف إلزام الجهات المعنية بتعويض ذوي الضحايا وتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم.

وتقول السلطات الصحية، إن ما لا يقل عن 108 أشخاص قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي وجنود من الجيش ومقاتلون من قوات البيشمركة الكوردية.