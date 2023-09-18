البرلمان العراقي يؤجل التصويت على استحداث محافظة حلبجة

شفق نيوز / أجل مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في جمهورية العراق.

وبحسب مصدر في رئاسة البرلمان، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "الجلسة المنعقدة حالياً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، شهدت تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جلسة غد الثلاثاء".

هذا وأنهى المجلس النيابي، خلال جلسته المنعقدة الآن، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.

كما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، وفقاً لما أوردته الدائرة الإعلامية للبرلمان.