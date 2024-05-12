البرلمان العراقي يوصي بإيقاف المدارس الإلكترونية وعدم العمل بها

شفق نيوز/ أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، بضرورة إيقاف المدرسة الالكترونية وعدم العمل بها في العراق.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم، أن العمل في هذا المشروع يتعارض ومجانية التربية والتعليم في العراق، لذا نوصي إيقاف العمل بالمدرسة الإلكترونية.

ولجأ العراق الى التعليم الالكتروني في المدارس والجامعات والمعاهد بعد تفشي ظهور فيروس كورونا العام 2019 ، وارتفاع عدد الاصابات والوفيات بين السكان بسبب هذا المرض، إلا أنه بعد التطعيم باللقاح وعودة الحياة الى طبيعتها تم فتح أبواب الأوساط التعليمية لإستقبال الطلبة.