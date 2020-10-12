البرلمان العراقي يناقش مع وزير العمل جملة ملفات منها منح الفقراء وقروض الشباب

شفق نيوز/ استضاف البرلمان العراقي في جلسته الاثنين، وزير العمل والشؤون الإجتماعية، عادل الركابي، الذي استعرض عمل الوزارة وأهم المنجزات وفي مقدمتها تعزيز شبكة الحماية الإجتماعية وتأمين الدفع المخصصات للمستحقين من دون إنقطاع.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، ان الوزير أكد على معالجة مشكلة مزدوجي الرواتب، وتقويم خط الفقر في المحافظات والتشديد على مراعاة العدالة والمساواة بين جميع المحافظات.

وفي اجابة لسؤال شفاهي من قبل النائبة هدى سجاد إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن العقود المبرمة مع القطاع الخاص والجدوى الاقتصادية، قال الوزير إن الأمور تجري وفق الناحية القانونية والإجراءات المتبعة في قضية العقود واستثمار الواردات والإيرادات.

وشهدت الجلسة مداخلات النواب حول عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وآليات الوزارة والمعايير المتبعة حول منح المالية للفقراء وقروض المسيرة للشباب العاطلين عن العمل، فضلاً مواضيع أخرى منها توزيع المنح المالية للعوائل الفقيرة في المحافظات ومراعاة العدالة والمساواة بين جميع المحافظات.



