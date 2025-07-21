البرلمان العراقي يمنع التدخين وإدخال السجائر في مبناه

شفق نيوز- بغداد

أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، توجيهاً إلى أمن المجلس يقضي بمنع التدخين وإدخال السجائر إلى مبنى البرلمان بشكل كامل.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن القرار يشمل جميع الموظفين والإعلاميين والزائرين والوافدين إلى المجلس دون استثناء، مبيناً أن العناصر الأمنية تتولى تفتيش جميع الداخلين ضمن إجراءات مشددة.

وأضاف، أن التوجيه الجديد نص على أن من يرغب بالتدخين عليه الخروج خارج مبنى المجلس، وذلك في إطار تنظيم السلوك داخل المرافق الرسمية، وفرض بيئة عمل صحية.