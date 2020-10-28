البرلمان العراقي يمرر قانون معادلة الشهادات.. وهذا نصه

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية.

وأفادت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز بأن هذا القانون شرع إستناداً لأحكام الدستور التي عزز مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة.

وأدناه نص القانون: