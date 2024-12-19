البرلمان العراقي يلغي قراراً لوزارة التعليم بشأن الكورد في جامعة كركوك

شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، إلغاء قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الدراسة باللغة الكوردية في جامعة كركوك، وإعادة الامتحانات فيها.

وجاء في تصريحات لعبدالله، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه "بعد وصول قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ المديرية العامة للدراسات والتخطيط الى جامعة كركوك وكان مليئاً، بالأخطاء القانونية والدستورية وكتب بنفس شوفيني، قمنا فورا بتوجيه كتاب عاجل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

واوضح عبدالله، أن "وزير التعليم العالي اتصل به وأكد له بانه سيلغي هذا القرار كونه لا يعبر عن رأي الوزارة"، مؤكداً أن "اللغة الكوردية لغة رسمية وليس باستطاعة أحد منع الدراسة بها".

وأضاف أن "الوزير أبلغه بانه سيتصل فورا برئيس جامعة كركوك لمنع العمل بالكتاب المذكور، وأن تتم إعادة إجراء الامتحان في اليوم نفسه".

وكانت وكالة شفق نيوز، قد أشارت في خبر لها بوقت سابق من اليوم الخميس، إلى أن العشرات من الطلبة الكورد في كلية القانون جامعة كركوك، تظاهروا للمطالبة باعتماد اللغة الكوردية في الدراسة الجامعية.

وقال أحد طلبة كلية القانون ويدعى بلين عمر، للوكالة: "إننا طلبة من كلية القانون في جامعة كركوك تظاهرنا أمام بوابة جامعة كركوك للمطالبة باعتماد اللغة الكوردية في التدريس وتوضيح الاسئلة الامتحانية كون الكثير من الطلبة يعانون من عدم الفهم أو حتى صعوبة التواصل مع الأساتذة بسبب اعتمادهم اللغة العربية حصراً في التدريس".