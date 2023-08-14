البرلمان العراقي يلتئم غدا لقراءة قانون يمنع الاستنساخ البشري

شفق نيوز / يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اعتيادية غدا الثلاثاء، لقراءة ومناقشة عدد من القوانين، أبرزها القراءة الثانية لمشروع قانون يمنع الاستنساخ البشري.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ۱۹۹۷ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ۱۹۷۳ في صيغتها المعدلة عام 1978 المتعلق بها.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان في جلسة الغد، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين او معاقي البصر او ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

كما سيصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ۱۹۷۳.

ومن المؤمل أيضاً، إنهاء أعضاء المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.

ويعتزم المجلس النيابي، أيضاً تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.