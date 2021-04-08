البرلمان العراقي يقرأ قانون التقاعد الأسبوع المقبل.. هذا ما سيوفره للعاطلين

شفق نيوز / أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس، عن موعد القراءة الثانية لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما أكدت أن إقراره سيوفر فرص كبيرة للعاطلين عن العمل.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تعمل على انجاز قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لغرض التصويت عليه في الفترة المقبلة قبل انتهاء الدورة البرلمانية".

وأضاف الدهلكي، أن "مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى للقانون في الجلسات السابقة، والقراءة الثانية للقانون ستكون في إحدى جلسات الأسبوع المقبل".

وأوضح أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيوفر فرصا كبيرة للشباب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص ومساواتهم مع القطاع الحكومي".

وتشريع القانون الجديد للتقاعد والضمان الاجتماعي، سيضمن تحسين أوضاع العاملين في جميع المشاريع التجارية والصناعية والترفيهية الخاصة للمرة الأولى منذ عقود، ويجعلهم يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم، مشابهاً لما هو معمول به في القطاع العام، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشباب العراقي لهذه الميزة.