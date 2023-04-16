البرلمان العراقي يقرر احتساب راتب تقاعدي لذوي محمد مصبح الوائلي وعبير سليم

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بمنح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي وعبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء بأحتساب راتب تقاعدي.

وجاء ذلك بعد موافقة المجلس على اضافته على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد.

واغتال مسلحون مجهولون في أيلول 2012 محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي.

وفي آب 2021 سقط مدير بلدية كربلاء عبير سليم ضحية برصاص مسلحين متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية خلال تنفيذ حملة إزالة تجاوزات.