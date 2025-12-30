البرلمان العراقي يعتزم إلغاء قرار حكومي يخص استيراد سيارات "الهايبرد" والكهربائية

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، رفض البرلمان العراقي، الضريبة المفروضة من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني على استيراد السيارات "الهايبرد والكهربائية"، وعزمهم على إلغاء القرار.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء أصدر قبل عشرة أيام قراراً غير صحيح ومخالف للقانون يقضي بفرض ضريبة 15‎‎٪ على استيراد السيارات الهايبرد والكهربائية وتنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2026".

وأضافت أن "قرارات الحكومة المنتهية الصلاحية بعد 11 تشرين الثاني/نوفمبر، تعتبر فاقدة الشرعية سواء كانت قرار فرض ضرائب على استيراد السيارات أو فرض رسوم 20%‎ على كارتات الإنترنت والموبايل".

وتابعت الهلالي: "نحن في مجلس النواب سيكون لنا رأي وقرار بعد الانتهاء من حسم ملف رئاسة المجلس، وسنستضيف المسؤولين في الهيئات العامة في الجمارك والضرائب وإصدار قرارا يقضي بإلغاء القرارات السابقة على اعتبارها فاقده القانون والشرعية".

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2026.

وقال المدير العام للهيئة ثامر قاسم داود بحسب ما ورد في الصحيفة الرسمية إن القرار يتضمن أيضاً التطبيق الإلزامي للمواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة، موضحاً أن الإجراء سيشمل المركبات من موديل 2025 فما فوق.