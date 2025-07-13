البرلمان العراقي يعتزم استضافة طيف سامي لحسم ملف يتعلق بالموظفين

شفق نيوز- بغداد

تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، استضافة وزير المالية الاتحادية طيف سامي، في المجلس، لتحديد مصير العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.

وقال عضو اللجنة، محمد نوري، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية أوقفت العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة بكتاب رسمي بتاريخ 2025/1/9 لحين إقرار جداول قانون الموازنة، لكن تأخر إقرار الجداول تسبب بتأخرها وإيقاف العمل بها".

وأضاف أن "وزارة المالية أصدرت تعليمات باحتساب العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة العاملين بالشركات الرابحة، وعلى ضوء ذلك تحركت اللجنة المالية النيابية، وأرسلت استفساراً للوزارة بخصوص ذلك".

وأوضح نوري، أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على استضافة وزيرة المالية طيف سامي، وعقد اجتماع مشترك مع الوزيرة لمناقشة إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفي الدولة".

وفي أواخر أيار الماضي، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة العامة، وأنها من مسؤوليات وزارة المالية التي يجب عليها إطلاقها دون تأخير.

وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد أطلقت منتصف أيار الماضي، الترفيعات والعلاوات واحتساب الشهادات للموظفين التابعين لدوائرها فقط.