البرلمان العراقي يصوت على إعفاء قائد القوة البحرية

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب، يوم الأحد، على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية، على خلفية حادثة الصياديين العراقيين.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس أنهى قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع بخصوص استشهاد الصياد من محافظة البصرة وصوت على توصيات اللجنة بخصوص ذلك".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أوصت في تقريرها الخاص بحادثة الصياديين العراقيين، بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه.

وقال عضو اللجنة محمود فالح السيد، في بيان له يوم الخميس، إنه "استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي قائد القوة البحرية الفريق الركن مازن كبيان وعدداً من القادة الأمنيين المعنيين، بحضور عائلة الشهيد وعوائل المصابين، للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة الجهات المقصرة".

وأضاف "بعد الاطلاع على مجريات التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف، أوصينا بإعفاء قائد القوة البحرية من منصبه، على خلفية ما ثبت من تقصير في أداء الواجب، وعدم توفير الحماية اللازمة للصيادين العراقيين داخل المياه الإقليمية، فضلاً عن التجاوزات التي تعرضوا لها".

وشهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد الماضي، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية قبل أيام.