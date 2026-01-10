البرلمان العراقي يصوت على إعادة العمل بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، يوم السبت، على إعادة العمل بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد التصويت على إضافتها على جدول الأعمال مجلس النواب يصوّت على توصية إلى وزارة التربية لإعادة العمل بنظام تحسين المعدل للسنة الدراسية 2024–2025، واعتماد نظام المحاولات، والسماح لطلبة السادس الإعدادي بالدوام في المدارس وأداء الامتحانات".

وأضافت أن "المجلس قرر بعد ذلك رفع جلسته إلى يوم غد الأحد".

وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الإيرادات غير النفطية في البلاد، برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، وبحضور 209 نواب.