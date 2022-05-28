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البرلمان العراقي يشكل خلية أزمة لمكافحة المخدرات في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-28T07:48:44+0000
البرلمان العراقي يشكل خلية أزمة لمكافحة المخدرات في بغداد

شفق نيوز / شكل البرلمان العراقي، يوم السبت، خلية أزمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في مدينة الحرية على وجه الخصوص، وبقية مناطق العاصمة بغداد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة المجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النائب الأول حاكم الزاملي، وافق على الطلب الذي قدمته النائب عالية نصيف، بتشكيل خلية أزمة بإشرافه".

وجاء في الطلب المعزز بتواقيع أعضاء مجلس النواب، "يرجى التفضل بالموافقة على تشكيل خلية أزمة في بغداد وفي منطقة الحرية، وذلك لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والكريستال، بسبب تفشي الظاهرة بشكل كبير في منطقة الحرية، أطلب من سيادتكم أنا والسادة أعضاء مجلس النواب الموقعون أدناه، الموافقة على الطلب وإحالته إلى الجهات المعنية وبالسرعة الممكنة".

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