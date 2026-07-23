تدهور المنظومة وأزمة الغاز يجمعانها.. البرلمان يستضيف وزير الكهرباء الإثنين المقبل

شفق نيوز - بغداد

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، استضافة وزير الكهرباء يوم الإثنين المقبل، لمناقشة أسباب تدهور ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد، بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها مع نهاية شهر تموز/يوليو الجاري.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ما عزته وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد الماضي، بشأن تراجع التجهيز، إلى "التجاوزات" الحاصلة على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة، داعيةً إلى تعاون الجميع لعبور هذه الأزمة.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت عموم المحافظات العراقية انخفاضاً حاداً في ساعات تجهيز التيار الكهربائي وصل إلى الانقطاع التام في بعض المناطق، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة.