البرلمان العراقي يدعو لمنع تكرار مشكلات تأشيرات الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، يوم الاثنين، إلى عدم تكرار المشكلات التي رافقت منح سمات الدخول وتفويج الزائرين خلال الزيارات الأربعينية السابقة، مؤكداً أن المجلس سيطالب الحكومة بإصدار نظام خاص لتنظيم منح التأشيرات واعتماد الفيزا الإلكترونية.

وقال فيحان، خلال اجتماع لمناقشة الاستعدادات الأمنية والخدمية لزيارة الأربعينية حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الهدف من الاجتماع هو مساندة مؤسسات السلطة التنفيذية في تقييم الاستعدادات ومراجعتها لضمان نجاح الزيارة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتجاوز الإشكاليات التي رافقت الأعوام الماضية.

وأكد ضرورة عدم تكرار إشكالية منح سمات الدخول، مبيناً أن مجلس النواب سيطالب مجلس الوزراء بإصدار نظام قانوني خاص لتنظيم منح التأشيرات الخاصة بالمشاركة في الزيارة الأربعينية، مع اعتماد الفيزا الإلكترونية من خلال وزارتي الداخلية والخارجية لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن تنظيم حركة الزائرين من وإلى المنافذ الحدودية وبين المدن المقدسة يمثل أحد أبرز التحديات، لافتاً إلى أن تخصيص خمسة آلاف مركبة، بينها ثلاثة آلاف سيارة مؤجرة وألفا سيارة من مؤسسات الدولة، يمكن أن يسهم في معالجة هذه المشكلة إذا أُحسن تنظيمها وتوزيعها على مختلف محاور الزيارة.

وأضاف أن تدرج أعداد الزائرين يسهل معالجة ملف الطاقة الكهربائية، داعياً اللجنة الخدمية إلى تأمين الوقود للعجلات والمواكب على جميع المحاور بالتنسيق مع وزارة النفط.

وأوضح فيحان، أن نجاح إدارة ملف الزيارة الأربعينية يتطلب شراكة فاعلة بين الوزارات والهيئات المختصة والعتبات المقدسة والإدارات المحلية، إلى جانب الاستفادة من المشاركة المليونية للزائرين والحضور الإعلامي العالمي لإبراز صورة العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عقد بحضور وزيري المالية والصحة، ورئيس هيئة الحج والعمرة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية.