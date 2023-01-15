البرلمان العراقي يتحرك لمناقشة ارتفاع أسعار بيض المائدة ويستضيف اصحاب الدواجن

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، يوم الأحد، استضافة عدد من اصحاب الدواجن لمناقشة أسباب ارتفاع بيض المائدة.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "أصحاب الدواجن طلبوا ضماناً من الحكومة العراقية بتطبيق قرار 327"، موضحة ان "هذا القرار صدر في عام 2019 ونصَّ على منع استيراد البيض والدجاج الكامل وليس المقطع".

وأضافت أن "هذا القرار ساعد في وقته أصحاب الدواجن على تخفيض أسعار البيض، والان طلبوا ضماناً من الحكومة لحماية المنتج المحلي".

وبينا الهلالي أن "أصحاب الدواجن يقومون ببيع طبقة بيض المائدة إلى التجار بـ6 آلاف دينار وهي بدورها تصل للمواطن بـ8 آلاف دينار، بسبب عدم وجود رقابة اقتصادية على التجار وأصحاب المحال"، مشيرة إلى أن "القرار سيساهم في تخفيض سعر طبقة البيض إلى 5 آلاف دينار".

ولفتت إلى أن "عدد المنتجين من أصحاب الدواجن أكثر من 1500 منتج، في السابق كانوا 6000 وانخفض عدد مشاريع الدواجن بالعراق إلى 1500 مشروع بسبب الازمة الاقتصادية وفتح باب الاستيراد دعم الحكومة لأصحاب الدواجن".

وأكدت الهلالي ان "لجنة الزراعة النيابية ستخاطب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتفعيل قرار 327 وتطبيق التعرفة الكمركية ومنع استيراد الدواجن وبيض المائدة لحماية المنتج المحلي".