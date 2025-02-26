البرلمان العراقي يتحرك للتحقيق باقتحام قوة اجنبية مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ أكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، تحركها للتحقيق بشأن المعلومات والتقارير التي تحدثت عن اقتحام قوة اجنبية مطار النجف الدولي.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لوكالة شفق نيوز، ان "ما حدث في مطار النجف الدولي منذ يومين مازال غامضا وغير معروف"، مشدداً ضرورة "توضيح ما جرى من قبل السلطات الرسمية في النجف، كونها المسؤولة عن ذلك".

وأضاف، أن "اي تجاوز على أي مطار عراقي هو تجاوز على سيادة العراق، ولا يمكن اقتحامه من قبل أي قوة اجنبية مهما كانت وتحت أي مبرر".

وأضاف وتوت ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية، سوف تجري تحقيقا عاجلا لمعرفة تفاصيل ما حصل في مطار النجف الدولي"، مؤكداً أن "هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ولا يمر مرور الكرام".

وأكد أن "موقفاً ستتخذه اللجنة خلال اليومين المقبلين، بعد التحقيق بتفاصيل ما جرى".

وشهد مطار النجف الدولي، يوم الاثنين الماضي، حادثة أمنية تمثلت بمحاولة وفد أمريكي دخول المحافظة دون تنسيق مسبق مع السلطات العراقية.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد اقتحمت ثماني عجلات سوداء مظللة المطار، ترافقها عناصر مسلحة أمريكية قامت بعمليات تفتيش دون إذن رسمي.

كما هبطت طائرتا "بلاك هوك" تحملان مسؤولًا أمريكيًا وعددًا من الجنود، لكن السلطات الأمنية العراقية منعتهم من الدخول بعد رفضهم تسليم أسلحتهم أو إبراز ترخيص رسمي، ما أجبرهم على المغادرة.