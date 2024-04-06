البرلمان العراقي يتحرك لتعديل سن التقاعد

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن تحرك داخل المجلس النيابي، لتعديل سن التقاعد وإعادته إلى ما قبل العام 2019.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية ناقشت ملف تعديل سن التقاعد مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى وجود حراك وتأييد من قبل أعضاء بمجلس النواب لتعديل السن التقاعدي وإعادته إلى وضعه السابق (63 عاماً)".

وأضاف الكروي، أن "المجلس مهتم حاليا بإعادة النظر بقانون التقاعد وسيتحرك بعد العيد باتجاه تعديل هذه الفقرة بالقانون لأهميتها، ولحاجة الوزارات الخدمية لبعض موظفيها، وخصوصاً الكوادر الطبية والتدريسية".

وصوت مجلس النواب، بدورته السابقة، عام 2019، على تعديل قانون التقاعد، وخصوصا الفقرة المتعلقة بتخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاماً، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لدى شريحة من الموظفين في دوائر الدولة.