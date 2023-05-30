البرلمان العراقي يتبنى 3 مطالب لأكبر نواحي ديالى

شفق نيوز/ تبنى البرلمان العراقي مطالب خدمية وادارية لناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة والتي تعد أكبر نواحي ديالى مساحة وسكانا.

وقال مدير ناحية بني سعد نجم السعدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "وفدا من أهالي ومسؤولي الناحية التقى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي وقدم 3 مطالب خدمية وإدارية انصافا لعراقة الناحية ومتطلباتها".

واوضح السعدي ان "ابرز المطالب المقدمة للبرلمان استحداث بني سعد من ناحية الى قضاء لما تشكله من مساحة سكانية شاسعة وتعداد سكاني يتجاوز 200 ألف نسمة مبينا ان بني سعد أكبر مساحة وسكانا من قضاء بلدروز وتحويلها الى قضاء مستوف لكافة الاجراءات والشروط الادارية والفنية والقانونية".

وتابع السعدي؛ أن "ناحية بني سعد طالبت نائب رئيس البرلمان بالشروع بمشروع مستشفى الناحية سعة 100 سرير بعد تأمين كافة المستلزمات والمقومات وتخصيص الأرض اللازمة لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل ابناء الناحية الى جانب تزويد الناحية بمحطة كهرباء متنقلة لمعالجة وفك اختناقات الشبكة الكهربائي والانقطاعات التي تسببت في تردي التيار الكهربائي".

واستكمالا للمطالب طالب السعدي باستكمال مشروع ماء بني سعد الرئيسي والمتوقف منذ 2014 بنسبة انجاز 36% لتأمين المياه لمناطق الناحية وإنهاء مشاكل ماء الشرب وشحته في معظم مناطق بني سعد.

وأكد مدير بني سعد أن "المندلاوي تبنى مطالب سكان الناحية ووجه بمخاطبة الوزارات المعنية للنظر بالطلبات الخدمية والادارية وتنفيذها".

وخان بني سعد مدينة عراقية تقع على بعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة وتتبعها إداريا، تأسست المدينة سنة 1878م وتحتوي على آثار شامخة وهو الخان الأثري ذو الطراز الإسلامي وعرفت باسم خان النص.

وتضم 40 قرية و44 مدرسة وأكثر من 90 معملا صناعيا، وهي تحتل مكانة اجتماعية وسياسية واقتصادية كونها تقع بين بغداد العاصمة ومركز محافظة ديالى.