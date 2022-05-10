البرلمان العراقي: المخدرات لا تقل خطورة عن داعش والمجتمع بدأ باستشعار خطرها

شفق نيوز/ أعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الثلاثاء، أن المخدرات لا تقل خطورة عن تنظيم داعش على العراق.

وأجرى الزاملي، زيارة الى مقر جهاز مكافحة الارهاب، التقى خلالها برئيس الجهاز الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، للاطلاع على الاستعدادات القتالية والعمليات النوعية التي ينفذها الجهاز داخل عمق الإرهاب والخلايا النائمة ودفع الأخطار عن كامل البلاد، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وأضاف البيان أن الزاملي بحث مع رئيس الجهاز، امكانية انشاء قوة خاصة لمكافحة المخدرات، تكون تحت اشراف الجهاز من ناحية التدريب والتأهيل والتسليح، تتولى تعقب وملاحقة شبكات تجارة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية والأمنية المعنية.

وأكد ان المخدرات لا تقل خطورةً عن داعش ، والمجتمع بدأ بإستشعار خطرها ولاسيما خلال الفترة الاخيرة ، مبيناً ان الجهاز البطل الذي كان ولا زال محط انظار واعجاب العالم سينتصر على تجار المخدرات والجريمة المنظمة كما انتصر على الارهاب .

ودعا النائب الأول، الجهاز بضباطه الى الاستمرار في الابتعاد عن التأثيرات الحزبية والخارجية بما يحفظ قوته الرادعة و استقلاليته ومهنيته ، ووضع خطة استراتيجية شاملة لضمان ديمومة عمله وقيامه بالعمليات النوعية ضد الارهاب.