البرد يعطل الدوام في نينوى ويؤخر دوام الموظفين

شفق نيوز/ قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

قبل قليل، قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

وقال أحد سكان محافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت تساقط كميات متوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لم يسجل منذ عشرات السنوات".

وسبق أن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.