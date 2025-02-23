البرد يعطل الدوام في نينوى ويؤخر دوام الموظفين
شفق نيوز/ قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تعطيل الدوام
الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على
الطلبة.
وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في
الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك
للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".
وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة
الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات
الأساسية للمواطنين".
قبل قليل، قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس
يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وشهدت محافظتا
كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالة
جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.
وقال أحد سكان
محافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت تساقط كميات
متوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لم يسجل منذ عشرات السنوات".
وسبق أن الراصد
الجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن
العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن
درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.